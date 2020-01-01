توقيف امريكي قام ببث فيديوهات عن احتجاجات بيروت الى صحيفة اسرائيلية

جهينة نيوز:

أوقف الامن العام اللبناني مواطنا امريكيا متورطا في بث المواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين وسط بيروت أمس الى صحيفة اسرائيلية.

وأعلنت المديرية العامة للامن العام اللبنانى في بيان أنه اثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرا حول اقدام أحد الاشخاص على بث فيديوهات مباشرة للاحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لمصلحة صحيفة هارتس الاسرائيلية تمكنت دورية من المديرية العامة للامن العام من تحديد مكان البث والتوجه اليه حيث اشتبهت بأحد الاشخاص الذي كان يصور المقاطع نفسها الموجودة على الصفحة المعادية فتم اقتياده للتحقق من هويته والتثبت من علاقته بتلك الصفحة وحقيقة بثه لمصلحتها.

وأضاف البيان انه تبين من خلال التحقيق أن الشخص المذكور يحمل الجنسية الامريكية وهو مقيم في محلة عين المريسة في بيروت كما ادعى أنه صحفي يعمل لحسابه الخاص.

وطلب المدعى العام التمييزي القاضي غسان عويدات توقيفه وتسليمه الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق.

وشهد وسط بيروت أمس مواجهات بين متظاهرين حاولوا القيام بأعمال تخريب والقوى الامنية التي تمكنت من ابعاد عناصر الشغب