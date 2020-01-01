الاحتلال التركي ينقل 1500 من عائلات الإرهابيين لإسكانهم في منازل المواطنين بمدينة رأس العين

جهينة نيوز

افادت معلومات عن قيام قوات الاحتلال التركي بنقل 1500 من عائلات مرتزقته الإرهابيين لإسكانهم في منازل المواطنين في حيي الخرابات والحوارنة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي. وذلك حسبما افادت سانا.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات عن منازلهم. الخرابات والحوارنة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.