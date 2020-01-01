رانيا يوسف تدافع عن مضمون فكرة مسلسلها الجريئة!

جهينة نيوز

دافعت الممثلة المصرية رانيا يوسف عن الفكرة الجرئية لأحدث مسلسلاتها التلفزيونية "الآنسة فرح" المعروض حاليا على قناة "إم بي سي 4".

وعن تناول فكرة تلقيح فتاة عن طريق الخطأ فتصبح "حاملا" وهي عذراء، في مسلسل عربي، أكدت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، أمس الأحد، والمذاع على فضائية "العربية"، أن المسلسل مستوحى عن مسلسل أجنبي من الأساس، وأن السيناريو استغرق وقتا كثيرا حتى يتم "تمصير" الفكرة.

وأوضحت رانيا يوسف أنه تم تنفيذ مسلسل "الآنسة فرح" مثل المسلسل الأجنبي تماما، ولكن الفكرة نفسها مجنونة وغير متوقعة وتلفت الانتباه، بحسب قولها.

وأكدت للبرنامج أنها وافقت على المشاركة في بطولة المسلسل، لأنها لا ترغب أن يكون وجودها في أي عمل فني عادي، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون جديدة ومختلفة وغير متوقعة للمشاهد.

ثم وجهت مقدمة البرنامج، الإعلامية لميس الحديدي، سؤالا إلى رانيا يوسف حول ماذا سيكون رد فعلها لو اكتشفت أن إحدى بناتها حملت بالخطأ وهي عذراء، مثل أحداث المسلسل، فكان ردها عليها: "أي شيء من الممكن أن يحدث... لا قدر الله ممكن تحدث للبنات نعم... عادي وارد".

وأردفت أنها ستتقبل الأمر الواقع، وستساند ابنتها، مثلما فعلت شخصيتها "دلال" في المسلسل، وهي "دلال" والدة الفتاة "فرح" التي حملت بالخطأ.

وتابعت: "بالنسبة لي، فأنا أحب الأطفال، وليست عندي أي مشكلة، وأتمنى أن أفتتح حضانة".

ومسلسل "الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي.