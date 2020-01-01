طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي في هذه الحالة؟

الإثنين, 20 كانون الثاني 2020 الساعة 13:19 | سياسة, عالمي

طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي في هذه الحالة؟

جهينة نيوز

هددت إيران اليوم الاثنين بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي وذلك على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف.

قال ظريف "إيران ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي، إذا أحيلت القضية النووية إلى مجلس الأمن".

وتابع الوزير الإيراني "إذا استمر الأوروبيون في لعبتهم السياسية الحالية وأحالوا الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي سيكون أولوية بالنسبة لها".

وأضاف ظريف، بحسب وسائل إعلام محلية "أيضا هناك خطط على طاولة القرارات الإيرانية يمكن تنفيذها قبل الوصل إلى هذه المرحلة".


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