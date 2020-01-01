عمليات بغداد تؤكد التزامها بحماية المتظاهرين السلميين

الإثنين, 20 كانون الثاني 2020 الساعة 13:11 | سياسة, عربي

عمليات بغداد تؤكد التزامها بحماية المتظاهرين السلميين

جهينة نيوز

أكدت قيادة عمليات بغداد في الجيش العراقي اليوم التزامها بحماية المتظاهرين السلميين وتامين أماكن التظاهر.

ودعت قيادة عمليات بغداد في بيان نقله موقع السومرية نيوز المتظاهرين السلميين الى الابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الامنية ومنع المجموعات التي تحاول اثارة العنف من التغلغل داخل ساحات التظاهر.

كما اعلنت عمليات بغداد عن اعتقال عناصر مجموعات حاولت اغلاق الطرق الرئيسة في العاصمة بغداد.

بدوره اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف ان مجلس الامن الوطني خول القوات الامنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر.

وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان مجلس الامن الوطني خول القوات الامنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر داعيا المتظاهرين الى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج الى

الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات.

وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.


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