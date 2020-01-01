فرار 80 سجينا عبر نفق في باراغواى

جهينة نيوز:

اعلنت سلطات باراغواى فرار نحو ثمانين سجينا معظمهم أعضاء في اكبر عصابة لتهريب الاسلحة والمخدرات من أحد سجون البلاد عبر نفق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضة ايلينا أندرادا الناطقة باسم الشرطة قولها اليوم ان عملية الفرار من سجن بيدرو خوان كاباييرو الواقع على الحدود مع البرازيل جرت صباح أمس عبر نفق حفره السجناء مبينة ان

السجناء الثمانين هم من باراغواى والبرازيل ومعظمهم أعضاء في منظمة بريمير كوماندو ديلا كابيتال.

من جهتها اشارت وزيرة العدل سيسيليا بيريز الى وجود شكوك كبيرة بأن الموظفين الذين يعملون في السجن تورطوا في منظومة فساد منبهة الى أن السجناء الفارين بالغو الخطورة.

وأعلنت السلطات اقالة مدير السجن وتوقيف عشرات من حراسه.

بدوره اعلن سكرتير الدولة البرازيلية للعدل انطونيو كارلوس فيديرا ان البلاد عززت اجراءاتها الامنية في المنطقة الحدودية لمحاولة العثور على الفارين.