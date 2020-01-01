مصرع 9 أشخاص اثر انهيار جسر للمشاة في جزيرة سومطرة الاندونيسية

جهينة نيوز:

أعلن مسؤولون اندونيسيون اليوم ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر معلق للمشاة في جزيرة سومطرة الاندونيسية الى تسعة قتلى.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مصرع أربعة اشخاص وفقدان ستة اخرين جراء انهيار الجسر بسبب الفيضانات القوية غرب البلاد.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن أوجانغ سيافيرى رئيس وكالة محلية للتخفيف من الكوارث قوله ان الجسر انهار أمس في منطقة كور بمقاطعة بنغكولو بينما كان نحو 30 شخصا معظمهم من المراهقين متوقفين لالتقاط الصور التذكارية عليه ما أدى الى سقوط العديد منهم في نهر أسفل الجسر ومصرع تسعة أشخاص وفقدان فتى يبلغ من العمر 14 عاما واصابة اخر بجروح خطيرة مشيرا الى أنه تم انقاذ نحو 20 شخصا.

وتسببت الامطار الموسمية في الاسابيع الاخيرة بفيضانات وانهيارات أرضية كبيرة في اندونيسيا وكانت وكالة الارصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الاندونيسية حذرت في وقت سابق من احتمال هطول أمطار غزيرة في أجزاء عديدة

من البلاد هذا الشهر والشهر المقبل.