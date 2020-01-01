هدفا رونالدو في بارما يمنحانه الأفضلية خلال 14 موسما

جهينة نيوز:

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رقما قياسيا جديدا بعد هدفيه في فريق بارما، يوم امس الأحد، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإيطالي.

واستطاع رونالدو أن يمنح فريقه يوفنتوس الفوز بهدفين لهدف، ليتربع على الصدارة برصيد 51 نقطة وبفاق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو هو أول لاعب من يوفنتوس يسجل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، منذ ديفيد تريزيغيه في 2005 (9 مباريات).

بعد هدفي بارما يعتبر رونالدو، اللاعب الوحيد الذي سجل 15 هدفا على الأقل في آخر 14 موسما خاضها في الدوريات الخمس الكبرى، وفقا لشبكة أوبتا

وأضافت الشبكة، أن رونالدو منذ موسم 2006/2007 نجح في تسجيل 414 هدفا بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في بطولات الدوري.