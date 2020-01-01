وزارة الداخلية: القبض على عدد من الاشخاص يقومون بتصريف العملات الاجنبية وتحويل الاموال دون ترخيص

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه تم القاء القبض على عدد من الاشخاص يقومون بتصريف العملات الاجنبية وتحويل الاموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة.

وذكرت الوزارة على صفحتها على / فيس بوك/ انه تنفيذا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمرسومين 3 و4 لعام 2020 كثفت ادارة الامن الجنائي دورياتها للاستقصاء عن الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها والقت القبض على عدة اشخاص يقومون بتصريف العملات الاجنبية وتحويل الاموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات اجنبية ومبالغ مالية كبيرة تم تسليمها الى المصرف المركزي.

وأكدت الوزارة أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والاشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم