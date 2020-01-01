حليب الاطفال سيتوفر خلال أيام وسبب خفض الكميات هو تأخر شحنات الاستيراد!

جهينة نيوز:

اكد عدد من السيدات عن وجود صعوبات في تأمين حليب أطفال مجفف لابنائهن منذ عدة أيام، فمحظوظٌ (حسب قولهن) من يستطيع الحصول على علبة حليب لأطفاله وخاصة في الفترة الأخيرة حيث تحولت مادة الحليب إلى شبه نادرة وتحديداً المصنوع للرضع تحت عمر ستة أشهر، وهو الأكثر طلباً باعتباره الغذاء الوحيد للأطفال في هذا العمر.

الصيدلاني محمد أكد لصحيفة تشرين أن حليب (نان1) و(نان 2) إضافة لـ(كيكوز 1) و(كيكوز 2)غير موجودين في جميع الصيدليات منذ أكثر من أسبوعين، وهو ما تسبب بضغط على بقية الأصناف غير المشهورة كثيراً مثل (سويسلاك) التي لم تكن تستورد بكميات كبيرة ما أدى لانقطاعها هي الأخرى من جراء هذا الضغط عليها، لافتاً إلى أنه تم تخفيض حصص الصيدليات من الحليب، حيث حصل يوم أمس على 3 علب من حليب (سويسلاك) نفدت خلال نصف ساعة فقط وهي حصة أسبوعية، ولا تغطي أي حاجة للناس.

إحدى الصيدلانيات خلال جولة للصحيفة على الصيدليات أكدت عدم توافر كميات الحليب اللازمة من (نان، نيدو، بيبي لاك، كيكوز) وغيرها، مشيرةً إلى أن حليب (نان) يوزع كل أسبوعين بمعدل علبة واحدة، وعند الاستفسار يكون الرد بعدم توافر كميات، أو استثناءات لصيدليات دون أخرى، ذاكرةً أن حليب (نان)، و(نيدو) مقطوع من نحو شهر.

الدكتور أحمد خليفاوي- معاون وزير الصحة للشؤون الطبية والفنية أكد أنه لا يوجد انقطاع بمادة حليب الأطفال، ولكن سبب عدم توافر بعض الأصناف حالياً هو تأخير في التوريدات، وسيتوفر حليب (نان) خلال هذا الشهر، لافتاًً إلى أن الكميات تصل بشكل دوري وتحتاج عدة أيام لتصل ويتم حالياً العمل على تسريع إجراءات إدخالها إلى القطر.

وأكد خليفاوي أن هناك 10 أصناف بديلة من الحليب في حال انقطاع صنف معين ولها التركيبة نفسها لذلك تناسب جميع الأطفال، ويحصل فقدان لمادة الحليب في بعض الأحيان نتيجة احتكار بعض الصيادلة لها، علماً أن التوزيع للكميات الحالية المتاحة يتم بالشكل العادل، منوهاً بأن غياب صنف أو صنفين لا يعني عدم توافر الحليب أو انقطاعه وإنما هو موجود وبكميات جيدة ولعدة أصناف بديلة عن الـ«نان».