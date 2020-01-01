منخفض جوي بارد ورطب وثلوج متوقعة على ارتفاع 1200متر

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر مع أجواء شديدة البرودة ليلا ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصل حتى 1000 متر.

الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة خاصة على المنطقة الجنوبية بينما تكون متقلبة إلى شمالية شرقية في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو غائما ماطرا على فترات ويتوقع أن يتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصل حتى الـ 900 متر.