290 مليار ليرة قروض المصرف الزراعي في 2019 منها 13.8 مليار ليرة للفلاحين و200 مليار للحبوب

جهينة نيوز:

كشف مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان لـ«الوطن» عن منح قروض بنحو 290 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي (2019)، وهو ما مثل معدل تنفيذ بنحو 156 بالمئة لما هو مخطط.

وتوزعت هذه الإقراضات على 13.8 مليار ليرة إقراضات المصرف للفلاحين، بنسبة 4.76 بالمئة من إجمالي الإقراضات، بينما تجاوزت إقراضات المصرف لمؤسسة الحبوب 200 مليار ليرة، بنسبة 69 بالمئة من الإجمالي.

وبلغت إقراضات مؤسسة الأعلاف 43 مليار ليرة، و23 مليار ليرة لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان، و10 مليارات ليرة لمؤسسة إكثار البذار.

وبلغ إجمالي ودائع المصرف الزراعي حتى نهاية العام الماضي 67.7 مليار ليرة منها 56.6 مليار ليرة ودائع تحت الطلب.

وعن توافر الأسمدة وتأمينها من المصرف الزراعي، بين المدير العام أن المصرف حافظ على تأمين مادة السماد على اختلاف أنواعها، حسب احتياجات الفلاحين، وبما يعزز الإنتاج الزراعي، وأن إجمالي مبيعات الأسمدة مع نهاية العام الماضي تجاوزت لدى المصرف 124.7 ألف طن بقيمة 19.8 مليار ليرة، منها 45 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات بقيمة 6.8 مليارات ليرة، ونحو 57 ألف طن من أسمدة اليوريا بقيمة 10 مليارات ليرة، ونحو 20 ألف طن من أسمدة نترات الأمنيوم وقرابة و1.2 ألف طن من أسمدة سلفات البوتاس.

وبين زيدان أن الخطة الاستثمارية للمصرف خلال العام الماضي اشتلمت على 962 مليون ليرة، إذ طرأ عليها تخفيض بمعدل 41 بالمئة، موزعة على 131 مليون ليرة لمشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع الجديدة، بينما نحو 830 مليون ليرة للمشاريع المباشر بها مثل شراء أو بناء مقر للإدارة العامة وبناء مقر فرع في اللاذقية وبناء مقر لفرع السلمية.

وتم تخصيص نحو 690 مليون ليرة لتطوير مراكز ربط الفروع مع مركز المعطيات الرئيسي، وتأمين التجهيزات الحاسوبية وتأمين خدمات بديلة في مراكز ربط الفروع وتأمين ماسحات ضوئية، وتطوير شبكة الاتصالات وتحقيق الربط الآلي مع نظام التسويات الإجمالي وتطوير البرمجيات الخاصة بالذاتية، وتقديم خدمات الصيانة وغيرها من الأعمال التي تسهم في الدعم الفني والتقني لمنظومة عمل المصرف.

وبين المدير العام أن هناك عملاً على رفع كفاءة العاملين لدى المصرف الزراعي في الإدارة العامة والفروع عبر تنفيذ برامج تدريب شاملة ومتكاملة تسهم في زيادة الخبرات والمهارات لدى العاملين في المصرف، وخاصة ممن تتطلب مهامهم لتخصص وخبرة، حيث بلغ عدد العاملين لدى المصرف 2475 عاملاً، وتم تنفيذ العديد من أعمال ودورات التأهيل لهم في مختلف الأعمال المصرفية والتقنية وفي مجال اللغات الأجنبية ومنها دورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورة في مجال شهادات الإيداع بالليرة السورية.