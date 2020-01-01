لافروف: روسيا شددت على ضرورة حضور السراج وحفتر إلى مؤتمر برلين

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا شددت على ضرورة حضور قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إلى مؤتمر برلين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر برلين"شاركت روسيا في الاستعدادات منذ البداية، وشاركنا في جميع الجولات التحضيرية الخمس. كان إصرارنا على خروج المنظمين من فكرتهم الأصلية للتجمع بدون أحزاب ليبية. تم دعوة الزعماء الليبيين لحضور المؤتمر، أعني رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر".

وأكد لافروف أنه سيتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيه "لقد تم تسليط الضوء على دور مجلس الأمن الذي سيتم إرسال هذه الوثيقة إليه (النسخة النهائية) من أجل أن يدرسها مجلس الأمن ويدرسها ويعبر عن موقفه منها. أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفنا وأكد أنه عند النظر في هذه التوصيات، التي تمت الموافقة عليها في برلين سنأخذ بالطبع في الاعتبار رأي الليبيين".

و في ذات السياق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوثيقة المتفق عليها في مؤتمر برلين مفصلة وتتضمن الأحكام الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية "نتيجة لذلك، تم الاتفاق على وثيقة مفصلة إلى حد ما، والتي تحتوي على توصيات ومقترحات حول كيفية التغلب على الأزمة الليبية الحالية. المستند مقسم إلى فصول هناك قسم حول الجهود الأمنية، بما في ذلك الحاجة إلى محاولة وقف دائم لإطلاق النار".

واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية- الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

المصدر: وكالة سبوتنك – وكالات