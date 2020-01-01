أنور قرقاش: تهميش الدور العربي في ليبيا كما حدث في سوريا درس قاس لن يتكرر

جهينة نيوز:

أعلنت الإمارات عن دعمها لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، بشرط عدم تهميش الدور العربي مثلما حدث في سوريا "درس قاس لن يتكرر"

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عبر "تويتر"، مساء الأحد: "ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حل سياسي نحو السلام والاستقرار، أزمات العالم العربي العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة".

وأضاف قرقاش: "المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".

واستضافت برلين الأحد مؤتمرا دوليا برعاية الأمم المتحدة حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا، بينها الإمارات، ورؤساء وممثلي 5 منظمات .

وفي ختام المؤتمر أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن المشاركين فيه توصلوا إلى اتفاق حول "خطة شاملة" لتسوية الأزمة المستمرة في ليبيا.

و أشارت ميركل إلى أن السراج وحفتر لم يكونا جزءا من المؤتمر ولم يتواجدا في قاعة المحادثات حيث استقرا في مقرين مختلفين، إلا أنهما حضرا إلى برلين مما أتاح إمكانية إطلاعهما على سير المشاورات مباشرة . ، وأضافت أن "كلا منهما يتوقع من الآخر تطبيق الالتزامات".

المصدر وكالات