مجلس النواب الأردني يصوت على قانون حظر استيراد غاز الاحتلال

جهينة نيوز:

صوت مجلس النواب الأردني، صباح يوم الأحد 19 يناير 2020، بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز الفلسطيني المسروق من الكيان الصهيوني، وفقًا لما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وقالت الوكالة في خبر عاجل أوردته، إن مجلس النواب أعطى مشروع القانو "صفة الاستعجال".

يذكر أنه في الأول من يناير 2020، أعلن وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتس، بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأردن والكيان.

وتنص اتفاقية استيراد الغاز، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، بين الأردن والاحتلال على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب قرارًا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.