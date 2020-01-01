الكشف عن دخول قيادات اجنبية من داعش لوادي حوران بإنزال أميركي جوي

الأحد, 19 كانون الثاني 2020 الساعة 23:22 | سياسة, عالمي

الكشف عن دخول قيادات اجنبية من داعش لوادي حوران بإنزال أميركي جوي

جهينة نيوز:

كشف مدير مكتب منظمة بدر في الانبار بالعراق قصي الانباري، السبت، عن قيام القوات الأميركية بتنظيم عمليات انزال جوي وإدخال عناصر لعصابات داعش وتسهيل دخولهم من سوريا الى وادي حوران بعد تطهيرها من قبل الحشد الشعبي، مبينا ان العناصر من قيادات داعش ضمن الرعيل الأول.

وقال الانباري لـ/ المعلومة /، انه “بعد منع القوات الأميركية أي قوة من الاقتراب لوادي حوران والصحراء الغربية للانبار تمكن الحشد الشعبي من كسر الحاجز والقضاء على داعش ومسح وادي حوران بالكامل وتطهيره ضمن عمليات إرادة النصر الأولى والثالثة”.

وأضاف انه “بعد عمليات التطهير تعمل القوات الأميركية الموجودة بالقرب من الوادي بتسهيل حركة عناصر داعش وادخالهم الى وادي حوران والصحراء الغربية عن طريق فتح ممرات لهم وعمليات انزال جوي”.

وأوضح ان “العناصر الذين يتم ادخالهم هم من الرعيل الأول لقيادات داعش ومن الجنسيات الأجنبية”، مبينا ان “الأمريكان يعملون على ارباك الوضع الأمني وإدخال داعش مجددا بمسمى جديد”.

المصدر: المعلومة


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