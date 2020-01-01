ضبط 2.5 طن مخدرات من عصابة دولية في كرمان جنوب شرق ايران

جهينة نيوز:

اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في محافظة كرمان جنوب شرق ايران عن ضبط شحنة من المخدرات تزن نحو 2.5 طن من عصابة تهريب دولية في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وقال دادخدا سالاري في تصريح له اليوم الاحد، انه في ضوء المتابعات والاجراءات الاستخبارية من قبل الكوادر الامنية فقد تم تفكيك هذه العصابة الدولية لتهريب المخدرات في محافظة كرمان.

واضاف، انه تم ضبط طنين و 485 كغم من المخدرات (طن و 530 كغم افيون و 955 كغم هرويين) كانت مخباة بمهارة عالية في شاحنة وقود.

واوضح بان العصابة كانت قد ادخلت هذه الشحنة من المخدرات من حدود البلاد الشرقية للتوجه بها الى عمق البلاد والحدود الغربية لنقلها من ثم الى الدول الاوروبية.

وصرح بانه تم في هذا الاطار اعتقال شخصين وان العمل جار لاعتقال سائر اعضاء العصابة الضالعين في عملية تهريب هذه الشحنة من المخدرات.

المصدر: وكالة فارس