الناتو وايران بقلم:فريد

جهينة نيوز:

كندا تملك من أحدث طائرات التجسس والتشويش في العالم المستخدمة حتى من قبل الجيش الأمريكي (مثل Bombardier RO-6A)

ومنها تلك الموضوعة في الخدمة منذ 2011 فوق العراق وسوريا لأغراض التجسس والتشويش فوق ما يسمى حقل المعركة

عندما اغتالت اسرائيل الشهيد جهاد عماد مغنية ورفاقه الايرانيين قرب الجولان السوري المحتل في 18 ك2 2015... كان وزير الخارجية الكندي جون بيرد في زيارة لاسرائيل في نفس اليوم وتم رميه بالأحذية والبيض من قبل من قيل أنهم فلسطينيون غاضبين بسبب سياسة كندا المناهضة للحقوق الفلسطينية وضد ملاحقة اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

وتم تغطية أمر رشقه بالبيض في وسائل الاعلام أكثر من أي أمر آخر

هل كان يحمل هذا الوزير الكندي معلومات تجسس الكنديين التي أدت إلى اغتيال مغنية الابن والعميد الايراني ورفاقهم؟

طائرة التجسس الكندية تعمل على مدار الساعة فوق سوريا والعراق... منذ 2011 أي أنها كانت في الخدمة عندما تصاعد التوتر بين امريكا وايران

وكان أول من تحدث ومباشرة بعد الحادث عن أن اسقاط الطائرة الاوكرانية تم حسب معلومات استخبارات كندا (والاصدقاء للتمويه)

تم بصاروخ ايراني عن طريق الخطأ...

هل ضحت كندا (بالاتفاق مع غيرها) بركاب الطائرة الايرانيين الكنديين لتحقيق الضغط المطلوب امريكيا على ايران بعد ضربتها للقواعد الامريكية؟

يجب ان تطلب ايران مساعدة الصين وروسيا الامنية والعلمية لكشف الحقيقة