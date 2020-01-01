بالفيديو .. مع تصاعد حدة التوتر وسط بيروت..قوات مكافحة الشغب توجه تحذيراً للمتظاهرين

جهينة نيوز

مع تصاعد حدة المواجهات بين متظاهرين و القوى الأمنية اللبنانية أمام المجلس النيابي طالب أحد ضباط قوات مكافحة الشغب المتظاهرين بالتوقف عن أعمال الشغب و التخريب و إلا ستستعمل القوة .

و نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان مقطع فيديو يُظهر أحد ضباط قوات مكافحة الشغب وهو يخاطب المتظاهرين بالقول : "نداء من قوى الأمن لجميع المتظاهرين، أوقفوا أعمال الشغب وإلا سنستعمل القوة لفض المظاهرة". يطالب المحتجين بوقف هجومهم على الجهات الأمنية مهددا بفض المظاهرة بـ"القوة".

ويضيف الضابط في المقطع قائلا: "نداء من قوى الأمن لجميع المتظاهرين حافظوا على سلمية المظاهرة وإلا سنستعمل القوة لفضها".

و تشهد مناطق عدة وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، استمرارا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن لليوم الثاني على التوالي .