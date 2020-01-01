ميركل: الاتفاق على تكليف لجنة عسكرية ببحث وقف إطلاق النار في ليبيا

جهينة نيوز:

قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، اليوم، أن المشاركون فى قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للصراع في البلاد.

واكدت ميركل أن المشاركون في قمة برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل، منوهةً الى وضع مسار جديد ليكون بارقة أمل الليبيين وكان هدفنا دعم خطة الأمم المتحدة.

وكشفت ميركل أنه تم الاتفاق على تكليف لجنة عسكرية ببحث وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل.

وأضافت ميركل لقد حصلنا على موافقة جميع المشاركين في المؤتمر بألا يقدموا أي دعم للأطراف المتحاربة، مشيرةً إلى ان السراج وحفتر لم يكونا جزءا من المؤتمر حول ليبيا كمشاركين لكن نتوقع منهما الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

من جانبه قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس،:" حققنا الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين"