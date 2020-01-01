المشاركون في مؤتمر برلين يتعهدون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية

جهينة نيوز:

كشفت وسائل اعلام عالمية عن مقتطفات من الإعلان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تعهد المشاركون بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

كما أكد الإعلان أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، موضحاً أن في ليبيا أرضاً خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

ورحب اعلان قمة برلين الختامي بخفض العنف في ليبيا، داعياً إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة.

ودعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب، متعهداً باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار ١٩٧٠، وتشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق.

وبدأت القمة التي تستضيفها برلين وتجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا، إضافة إلى منظمات دولية عدة، و بحضور قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لما يسمى حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قبيل الساعة 14,00 ت غ، مع إصدار إعلان مشترك يطلب وقفاً للتدخلات الخارجية واحتراماً لحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا.