جونسون وماكرون يؤكدان التزامهما بالاتفاق النووي مع إيران

جهينة نيوز:

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً التزامهما بالاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وذكرت رويترز أن متحدثة باسم الحكومة البريطانية أشارت في بيان إلى أنه فيما يتعلق بإيران فقد اتفق جونسون وماكرون بعد لقائهما على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اليوم على أهمية عدم التصعيد والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي.

وكانت إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد” توصلت في الـ 14 من تموز عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.