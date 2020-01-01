هل تعلم ان غوغل تحفظ وتسجل نشاطك و الاماكن التي تزورها و هكذا تمنعها

جهينة نيوز:

تتعقبك خرائط غوغل في كل مكان تذهب إليه على هاتف آيفون أو أندرويد، ثم تحتفظ بسجل لهذه المعلومات في “جدول زمني” يوضح لك كل مكان كنت فيه.

يتضمن هذا مستوى كبير من التفاصيل ، مثل تمامًا عند مغادرتك العمل ، وعندما وصلت إلى المنزل ، والطريق الدقيق الذي سلكته على طول الطريق ، والصور التي التقطتها في مواقع محددة والمزيد. سيعرض لك ما إذا كنت تقود سيارتك أو تمشي أو في قطار ، وأي مكان تتوقف فيه أثناء رحلتك.

ليس هناك سبب يجعل غوغل يحتاج إلى معرفة هذه المعلومات الكثيرة عنك، إلا إذا كنت تهتم حقًا بأشياء مثل توصيات غوغل بناءً على المكان الذي كنت فيه (مثل المطاعم التي قد ترغب فيها). هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استعادة خصوصيتك.

أولاً ، إليك كيفية حذف كل ما تعرفه خرائط غوغل عنك حاليًا:

افتح خرائط غوغل على هاتف آيفون أو أندرويد.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

اختر “بياناتك في الخرائط”.

اختر “انظر وحذف النشاط”.

اضغط على زر القائمة في أعلى يمين الصفحة واختر “الإعدادات”.

اختر “حذف كل سجل الموقع”.

أوصي أيضًا بإعداده بحيث تحذف غوغل تلقائيًا جميع بيانات الموقع هذه كل ثلاثة أشهر. إليك الطريقة:

افتح خرائط غوغل على آيفون أو أندرويد.

اضغط على شريط القائمة في الجزء العلوي الأيسر من التطبيق.

اختر “الجدول الزمني الخاص بك”.

اضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة.

اختر “الإعدادات والخصوصية”.

حدد “حذف سجل المواقع تلقائيًا”.

قم بتغيير الإعداد من “الاحتفاظ حتى أحذف يدويًا” إلى “الاحتفاظ لمدة 18 شهرًا” أو “الاحتفاظ لمدة 3 أشهر”.

ويمكنك إيقاف تشغيله تمامًا حتى لا تتمكن خرائط غوغل من تتبعك على الإطلاق. فقط افعل هذا:

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

اختر “بياناتك في الخرائط”.

انقر حيث يقول سجل المواقع “قيد التشغيل”.

تبديل التبديل إلى إيقاف.

تأكد من أنك تريد إيقاف سجل المواقع مؤقتًا (سيظل مغلقًا حتى تقوم بإعادة تشغيله ، إذا كان ذلك في أي وقت.)

إذا كنت لا تمانع في تتبعك لغوغل يوميًا ولكنك تريد إيقافه لفترة قصيرة ، يمكنك تشغيل وضع التصفح المتخفي في تطبيق الخرائط عن طريق القيام بذلك:

افتح الخرائط على هاتف آيفون أو أندرويد.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

اختر “تشغيل وضع التصفح المتخفي”.