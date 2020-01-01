الجيش يتصدى لهجوم شنه إرهابيو (جبهة النصرة) على محور أبو دفنة

جهينة نيوز:

تصدت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي المحرر لهجوم عنيف شنه إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

و خاضت وحدات الجيش اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” ومجموعات أخرى متحالفة معه قامت بالهجوم عبر الأسلحة الثقيلة باتجاه نقاط الجيش على محور قرية أبو دفنة.

و كبدت وحدات الجيش المجموعات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة حيث تمكنت من تدمير عدة عربات مصفحة للمجموعات الإرهابية تزامنا مع رمايات صاروخية ومدفعية باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين في المنطقة.

وكانت وحدات الجيش تصدت أمس لهجوم شنه إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بها على اتجاه محور بلدة حلبان التابعة لناحية سنجار بريف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي وكبدتها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.