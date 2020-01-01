صحيفة كويتية: 16 جندي اميركي كانوا اصيبوا بجروح خطيرة في عين الاسد نقلوا الى الكويت

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة القبس الكويتية ان حوالي 16 عسكريا اميركيا اصيبوا في الهجوم الايراني على قاعدة عين الاسد الجوية بالعراق نقلوا للعلاج قبل ايام الى احد المستشفيات العسكرية بمنطقة عريفجان جنوبي البلاد .

واضافت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان اصابات هؤلاء العسكريين تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة لافتة الى اصابة عدد منهم بحروق شديدة في انحاء متفرقة من الجسم و تبين ان اخرين باجسادهم مقذوفات و شظايا

وكشفت المصادر عن إصابات أخرى بين القوات الأميركية في العراق إثر الهجوم الايراني لكنهم يعالجون حاليا داخل الاراضي العراقية .

يذكر ان الرئيس الاميركي ترامب نفى بعد الهجوم وقوع اي اصابة بين جنوده وبعد ايام اقر البنتاغون باصابة 11 جنديا بارتجاج دماغي ، وياتي هذا الاعتراف اضافة الى الاخبار الصحفية لتؤكد وجود اصابات، وبأعداد قد تكون اكبر ايضا، بل واحتمال لوقوع قتلى. وقد اظهرت مشاهد الفيديو حجم الدمار الهائل في القاعدة العسكرية رغم السماح بالتصوير في جزء منها فقط وبعد ازالة الكثير من اثار القصف. وكان الحرس الثوري اكد ان تقديراته تشير لوقوع مؤكد لقتلى وجرحى.

المصدر: القبس + موقع المنار