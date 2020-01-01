مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة "تقبيل أردوغان يد أبو الماسونية"

جهينة نيوز:

علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، على صورة أشعلت مواقع للتواصل الاجتماعي، لإظهارها رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص وصف بأنه "أبو الماسونية" أو "ملك الماسونية".

وكتب أقطاي في تغريدة له ردا على ادعاء بعض رواد "تويتر" أن الرجل الذي يقبل أردوغان يده هو أحد ممثلي عائلة روتشيلد اليهودية المتنفذة، أو حسب آخرين، ريتشرد سيده، في إشارة ربما إلى عالم الفيزياء الأمريكي الذي اشتهر بإعلانه في نهاية القرن الماضي عن عزمه الإقدام على الاستنساخ البشري:

"هذا عار، ما ورد بحق رئيسنا الذي يقبل يد الأستاذ المرحوم خليل إينالجك... "الخليفة أردوغان يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية"... لا يمكن حتى تصور مدى عمق القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعقولهم".

فيما قالت وسائل اعلام ان الصورة هي في الحقيقة لـ خليل اينالجك فيما اصر ناشطون على ان الصورة لاحد رؤوس الماسونية العالمية.

المصدر: وسائل تواصل اجتماعي