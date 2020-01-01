تحذير أوروبي لنظام أردوغان من التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط

جهينة نيوز:

جدد الاتحاد الأوروبي تحذيره للنظام التركي من أي أعمال غير مشروعة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وخصوصاً في المياه القبرصية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي على الانترنت قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا إن “على كل أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين” معتبراً أن نية النظام التركي إطلاق أعمال جديدة للتنقيب في المنطقة تؤثر على هذا الاستقرار.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أعمال التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأعمال.

ورفض رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تحذيرات الاتحاد الأوروبي المتكررة وأعلن في خطوة استفزازية نيته إجراء أعمال تنقيب عن الغاز في البحر الأمر الذي احتجت عليه قبرص موضحة أن بعض أعمال التنقيب هذه تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.