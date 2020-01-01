بروكسل.. اعتقال العشرات من المطالبين بمكافحة تغير المناخ

جهينة نيوز:

اعتقلت الشرطة البلجيكية نحو 185 شخصا وسط بروكسل بعد أن نظمت جماعة مناهضة للتغير المناخي مظاهرة في معرض للسيارات احتجاجا على دور ذلك القطاع في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في تغير المناخ.

ونقلت رويترز عن كريستوف ميرهانز عضو المجموعة المنظمة للمظاهرة قوله إننا “نستهدف قطاع السيارات… لأن الشركات أطلقت الكثير من الأكاذيب حول البيئة من أجل بيع مزيد من السيارات”.

واقتادت الشرطة المحتجين بعيدا عن الموقع ومنع رجال أمن المعرض الدخول إلى المنطقة لفترة وجيزة كما رقد محتجون بعد ذلك على الأرض في محاكاة للموت أمام مدخل المعرض واعتقلتهم الشرطة أيضا.

وردد المتظاهرون هتافات ضد شركات النفط العملاقة وشركات السيارات التي تتسبب بانبعاثات غاز الكربون الضارة بالبيئة والمناخ.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد أيام من عرض المفوضية الأوروبية أفكارا حول كيفية تمويل مشروعها المسمى غرين ديل الذي يهدف إلى تحويل دول الاتحاد الأوروبي لمنطقة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغييرات جذرية في قطاع صناعة السيارات حسب خبراء.