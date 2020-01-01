محملة بأكثر من 1500 طن... إبحار أول سفينة حمضيات سورية إلى القرم 20 الجاري

جهينة نيوز:

تنطلق غداً أول باخرة محملة بالحمضيات السورية حيث ستبحر في 20 كانون الثاني الجاري باتجاه ميناء كيرتش في جمهورية القرم.

مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميدة بيّن أن الدفعة الأولى البالغ وزنها 1539 طناً (موزعة على 57 كونتينر سعة الواحدة منها 27 طناً) ستكون محملة بأكثر من 85% من سعتها بمحصول الحمضيات وتحديداً البرتقال الماوردي، إضافة إلى ما يقارب الـ 10 % من محصول الرمان.‏

وأشار إلى أن هذه الشحنة التي ستبحر باتجاه ميناء كيرتش سيتم تصريفها في سوقي جمهورية القرم وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث سيتم نقلها إلى الأخيرة عبر شاحنات مبردة مخصصة لهذا الغرض .‏