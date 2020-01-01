السيسي يؤكد لبومبيو أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

جهينة نيوز:

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظي بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته في العاصمة الألمانية "برلين" اليوم الأحد، وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، وذلك في مستهل نشاط الرئيس بالعاصمة الألمانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جهته، نقل بومبيو تحيات الرئيس دونالد ترامب للرئيس السيسي، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك مساعيها الحثيثة لتسوية الأزمات في المنطقة بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا في إطار انعقاد مؤتمر برلين بعد ظهر اليوم، حيث أعرب "بومبيو" عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر بشأن القضية الليبية، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، وخبرتها بالملف الليبي.