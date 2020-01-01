نواب يطالبون الحكومة بتحمل مسؤولياتها بحماية المواطن ولقمة عيشه

جهينة نيوز:

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال جلسة مجلس الشعب مع الحكومة أن عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب أبدوا رغبتهم للتحدث لكن تم التوافق مع الأعضاء على أن يتحدث من كل دائرة انتخابية أثنين حتى يتحدث نحو 30 عضوا

وطالب النواب من الحكومة تشديد الرقابة على الأسعار وعلى من يعبث بالاقتصاد ووضع الحلول الإسعافية ودعم لليرة ومحاسبة المحتكرين وتشديد تطبيق مرسومين الخاصين بمعاقبة كل من يتعامل بغير الليرة

وقال النائب أحمد الكزبري: الكرة أصبحت بملعب الحكومة بعد صدور مرسومي تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة ونريد إجراءات إدارية واقتصادية تعكس هذا التشدد على أرض الواقع

الكزبري: أهم عناوين السياسات الاستراتيجية التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يجب أن تكون إعادة ثقة المواطن التي بدأت متزعزعة

النائب علي الصطوف: المواطن يهان حتى يحصل على أسطوانة الغاز وهذا تقصير وكيف ننقنع المواطن أن هناك أزمة غاز وهي موجودة في السوق السوداء بينما لا يستطيع الحصول عليها عبر بطاقته الذكية