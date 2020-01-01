الأمطار مستمرة في أغلب المناطق وثلوج فوق 1400متر

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا فوق المناطق الغربية والشمالية أحيانا وثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1400 متر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر مع أجواء شديدة البرودة ليلا ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصل حتى 1000 متر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية والمرتفعات الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة في عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت أغزرها في تلكلخ في محافظة حمص 30 مم وبالقحطانية في محافظة الحسكة 24 مم والصفصافة في محافظة طرطوس 24 مم.

وفي دمشق وريفها سجلت بالحرمون 3 مم ومضايا 2.5 والقطيفة 2.3 مم والتل 2 مم والحجاز 1.3 والمزة 1.2 مم وميسلون 1 مم وقطنا 1 مم.

وفي محافظة حمص بلغت في تلكلخ 30 مم ومرمريتا 27 مم والناصرة 23 مم وشين 22 مم والعريضة 22 مم وقلعة الحصن 20 مم وتل دو 7.7 مم وحمص 8 مم والرستن 5ر4 مم والمخرم 4 مم.

وبلغت كمية الأمطار في محافظة الحسكة بالقحطانية 24 مم وتل حميس 18 مم وأبو قصايب 15 مم وهيمو 14 مم والجوادية 13 مم والمالكية 9 مم والقامشلي 8 مم والزهيرية 7 مم.

وفي محافظة حماة سجلت بوادي العيون 15 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 12 مم والرصافة 11 مم وربعو 8 مم وحماة 5.2 مم والسلمية 4.5 مم والحميري 4.5 مم وحر بنفسه 4 مم ومحردة وكفر زيتا وصوران 3.5 مم والصبورة 3.1 مم وعقيربات 3 مم والسعن 2 مم.

وفي الغاب شطحة 4 مم وعين الكروم 4.5 مم الكريم 3مم وأفاميا 3 مم والسقيلبية 3 مم .

وبلغت الأمطار في محافظة القنيطرة حضر 9 مم والقنيطرة 3 مم ونبع الصخر 9.5 مم.

وفي محافظة السويداء عين العرب 3 مم والسويداء 2 مم وصلخد 2 مم.

ومحافظة دير الزور الكسرة 3مم وفي محافظة حلب السفيرة 2 مم .

وسجلت في محافظة درعا في نوى 6 مم وتل شهاب 5 مم ودرعا 4.2 مم والشيخ مسكين 2 مم والصنمين 3 مم وبصرى 2.5 مم والمسيفرة 2 مم .

وفي محافظة طرطوس بلغ الهطل في القدموس 16.5 مم والشيخ بدر 16 مم ومشتى الحلو 12 مم والدريكيش 11 مم وصافيتا 17 مم وحمام واصل 19 مم والصفصافة 24 مم وطرطوس 15.4 مم وبانياس 7 مم.

وسجلت في محافظة اللاذقية القطيلبية 10.5 مم ومطار الباسل 5.8 مم وصلنفة 4 مم والمزيرعة 4 مم وكسب 3 مم.