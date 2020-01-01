حماية المستهلك: عقوبات مشددة ومنها الإغلاق الفوري للمتلاعبين بالأسعار

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم، تعميماً إلى كافة مديرياتها في المحافظات يتضمن التأكيد على جميع الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء لكافة المواد والسلع (المواد الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء والأجهزة الخليوية والسيارات.. إلخ) وأسعار بدل الخدمات واتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين بما فيها تنظيم ضبط تمويني وإغلاق الفعالية التجارية المخالفة فوراً.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، امس، المرسوم التشريعي رقم (٣) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغيرالليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.