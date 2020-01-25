قيادة الجيش تفتح باب التطوع لعدد من الشبان والشابات السوريين حصراً

جهينة نيوز:

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن رغبتها بتطويع عدد من الشبان والشابات العرب السوريين حصراً من الدارسين سنة أولى وسنة ثانية في المعاهد الطبية والصحية ومدارس التمريض والمعاهد غير الطبية التالية:

1ـ المعهد التقاني الطبي والصحي اختصاص ( طب طوارئ ).

2ـ مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة .

3ـ المعهد التقاني لإدارة الأعمال( إدارة أعمال – تسويق – سكرتاريا ).

4ـ المعهد التقاني للإحصاء ( إحصاء- حاسبات الكترونية).

5ـ المعهد التقاني للحاسوب ( هندسة شبكات – هندسة معلوماتية – تقنيات حاسوب – هندسة حواسيب – هندسة برمجيات). لتأهيلهم كصف ضباط متطوعين لصالح إدارة الخدمات الطبية.

ونوهت قيادة الجيش انه يجب على الراغبين بالتقدم أن لا تتجاوز أعمارهم عشرون عاماً، إضافة الى التقدم بطلباتهم إلى إدارة الخدمات الطبية العسكرية فرع التدريب بجانب مشفى تشرين العسكري اعتباراً من 25/1/2020 ولغاية 25/2/2020

ولفتت الى انه للاطلاع على الشروط والأوراق المطلوبة مراجعة المشافي العسكرية في المحافظات.

المصدر: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة