«650» ألف طالب الى الإمتحان والوزارة تصدر تعليماتها

جهينة نيوز:

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الأول في الجامعات الحكومية للعام 2019-2020 بنحو 650 ألف طالب وطالبة، وذلك وفق ما حدده التقويم الجامعي الصادر عن مجلس التعليم العالي وتستمر حتى العشرين من شهر شباط القادم.

وعممت الوزارة تعليماتها بهذا الخصوص وسمحت لعدد من الكليات التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب ومواد دراسية كثيفة البدء قبل يومين أو ثلاثة من موعد الامتحانات المحدد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود خطأ من المراقبين يتقدم الطالب بشكوى رسمية إلى إدارة الكلية دون إثارة الشغب في القاعة أو الاحتكاك مع أي منهم كي لا يحال إلى لجنة الانضباط، مؤكدة منع الخروج من قاعة الامتحان قبل مضي نصف ساعة على بدئه وقبل أخذ التفقد لكامل الطلاب في القاعة .

وكان مجلس التعليم العالي أنهى في السابع من شهر آب الماضي العمل بالنظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية والعودة إلى النظام الفصلي بدءا من العام الدراسي الحالي 2019-2020 حيث تجري الجامعات بموجبه دورتين امتحانيتين في نهاية الفصل الدراسي الأول وكذلك في نهاية الفصل الثاني ويمكن للطلاب تقديم جميع مقرراتهم سواء في الفصل الأول أو الثاني إضافة إلى دورة تكميلية لطلاب التخرج في السنة الأخيرة.