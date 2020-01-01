خميس من مجلس الشعب: لا نستطيع حالياً تخفيض الأسعار لأن هناك مواد مستوردة مرتبطة بالدولار

جهينة نيوز:

افتتح مجلس الشعب دورته العادية الثانية عشرة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء وتناقش الجلسة السياسات العامة للوزارات والوضع المعيشي

وقال المهندس عماد خميس في الجلسة عمدت قوى الظلام بعد الانتصارات الواسعة وتحرير مساحات واسعة بتصعيد الحرب على سورية منها العدوان التركي على شمال سورية وتشديد العقوبات الاقتصادية على سورية ودعم الاضطرابات في بعض الدول الجوار التي لها تأثير على سورية لإحداث العديد من التداعيات منها تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار لتأنيب المواطن على دولته

خميس: ما يواجهه المواطن من ارتفاع في الأسعار والحد من الدخل يشكل معاناة تعمل الدولة على تخفيفها بالعديد من الإجراءات منها التدخل الإيجابي في صالات المؤسسات السورية للتجارة

خميس: من لا يبصر أصبح يبصر الحرب الاقتصادية على سورية في العام ٢٠١٩ حتى أن الحجر نطق بهذه الحرب لذلك من الطبيبعي ألا يكون هناك استقرار في سعر صرف الليرة في ظل الفاتورة الضخمة التي تدفعها الحكومة لتأمين الموارد

خميس: من الطبيعي عندما يكون تغير الليرة ناتج عن السياسة النقدية والاقتصادية فالانخفاض يأتي تدريجي وبالتالي هناك مضاربات لكن هذا لا يثني الحكومة وخصوصا المصرف المركزي أن يتخل عن مسؤوليته بكل ما تأتي الكلمة من معنى

خميس: هناك إجراءات تدرس حاليا في المصرف المركزي حول متغيرات سعر صرف الليرة

خميس: لا نستطيع حالياً تخفيض الأسعار لأن هناك مواد مستوردة مرتبطة بالدولار الذي ارتفع من 500 إلى ألف ليرة أي 100 بالمئة إلا أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيكون خلال يومين في مجلس الشعب لشرح المواد التي سوف تدعمها لذوي الدخل المحدود

خميس: أمنا احتياجات كل المهجرين وهذه رسالة للعالم بإننا لسنا بحاجة للمنظمات وغيره