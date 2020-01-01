محافظة اللاذقية مستعدة لتسويق الكميات المتساقطة من محصول الحمضيات

جهينة نيوز:

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، العمل على متابعة كل القضايا الخدمية بشكل مباشر مع المواطنين من خلال لقاءات دورية مع الأهالي في مناطق وبلدات المحافظة عموماً.

وخلال لقائه مع أهالي بلدة عين شقاق، لفت السالم إلى أهمية التواصل مع المواطنين في أماكن سكنهم وتلمس احتياجاتهم ومعالجة الجوانب الخدمية التي يقترحونها، مؤكداً ضرورة المتابعة على أرض الواقع لجميع القضايا من خلال التواصل بين الأهالي ومديري الجهات المعنية لتبيان إمكانية تنفيذ أي مطلب.

وأشار السالم إلى عدد من المشاريع المنفذة في عين شقاق، ومنها 40 مشروعاً لتعبيد تفريعات طرقية تخدم ذوي الشهداء والجرحى، لافتاً إلى تنفيذ 17 مشروعاً مماثلاً خلال العام الجاري بالإضافة لتوزيع 1200 إعانة لأهالي البلدة.

وبعد استماعه لمطالب المواطنين، أكد السالم على جهوزية المحافظة لمنح رخص بيع أسطوانات الغاز لكل من يرغب سواء من أسرة شهيد أو جمعية فلاحية ومجلس بلدية، مشيراً إلى العمل على تخفيف الأعباء عن أهالي البلدة ومحيطها، منوهاً بالسماح لأصحاب الدراجات النارية التي يملك أصحابها شهادة منشأ من الحصول على بطاقة ذكية للتزود بمخصصات الوقود.

ولفت محافظ اللاذقية إلى دعم المحافظة لافتتاح وحدات إنتاجية للألبسة الجاهزة في مراكز البلدات في حال توفر المكان المناسب، ما يساهم في تقديم خدمات مثلى للمواطنين وتأمين فرص عمل في أماكن إقامتهم.

وحول الأضرار التي لحقت بمحصول الحمضيات جراء العواصف الأخيرة، أكد السالم استعداد المحافظة لتسويق الكميات المتساقطة من محصول الحمضيات وفق أسعار التكلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين عبر الروابط والجمعيات الفلاحية بما يساهم في تخفيف العبء وتجنب خسارة الفلاحين في البلدة