جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستقلة الفرنسية، ان عمال سكك الحديد قرروا انهاء تعليق اضرابهم عن العمل بسبب قانون التقاعد، بدءً من يوم غد الاثنين.

وقال الاتحاد في بيان نشرته العديد من وسائل الفرنسية، إن "السائقين المضربين على العمل في مترو باريس صوتوا في معظم جمعياتهم العامة لتعليق حركتهم منذ يوم الاثنين".

واوضحت ان "احد اسباب وقف الاضراب، يتعلق بأسباب مالية، ومن المفهوم ان بعض الزملاء يحتاجون إلى إنقاذ أنفسهم".

وشهدت فرنسا، منذ 25 كانون الاول الماضي، اضراب لعمال وموظفي مختلف النقابات والمهن ومنها قطاع سكك النقل الذي ادى لشل الحياة في المنطقة الباريسية وعموم فرنسا، بسبب اصلاحات قانون التقاعد.

المصدر: وكالات