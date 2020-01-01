تسجيل صوتي يكشف ما قاله ترامب لحظة اغتيال سليماني

جهينة نيوز

كشف تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ما حدث أثناء اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية، إنها حصلت على تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء أمس الجمعة.

وأشارت الشبكة إلى أن الحديث كان يجري عن عملية اغتيال قاسم سليماني وماذا كان ترامب يفعل وقتها.

وسرد ترامب في كلمة له بحفل أقيم في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا مساء الجمعة ما حدث خلال الدقائق الأخيرة من عمر سليماني والمهندس، بحسب تسجيل صوتي نشرته شبكة سي إن إن.

وقال ترامب إن سليماني قال "أشياء سيئة عن بلادنا" من قبيل "سوف نهاجم بلادكم ونقتل الناس" ووصفه بأنه كان "إرهابيا مدرجا في قائمتنا".

ثم مضى ترامب قائلا : "كم يكفي أن نستمع لهذا الهراء؟" مشيرا إلى أن سليماني الذي يفترض أنه شخص "لا يقهر كان سينفذ تهديداته بالفعل".

وتطرق الرئيس الأميركي إلى الحديث الذي دار بينه وبين مسؤول عسكري أثناء متابعة العملية على الهواء.

يقول له المسؤول: "إنهما (سليماني والمهندس) معاً في السيارة. هما في سيارة مصفحة. يبقى أمامها دقيقتان و11 ثانية. ستنتهى حياتهما بعد دقيقة، بعد 30 ثانية، 10 ثوان، ثم يحدث صوت انفجار كبير