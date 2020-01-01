الصين.. عدد السكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة في 2019

الأحد, 19 كانون الثاني 2020 الساعة 11:12 | مجتمع, أخبار المجتمع

الصين.. عدد السكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة في 2019

جهينة نيوز:

قالت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية، إن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة في 2019، بزيادة بلغت 4.67 ملايين نسمة مقارنة مع أرقام 2018.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، عن وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن عدد سكان الصين بلغ حتى نهاية العام الماضي 1.40005 مليار نسمة.

وبحسب الوكالة، لم يشمل الرقم تعداد السكان في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، إضافة إلى الصينيين المقيمين خارج الصين.

وفي 2019، ولد نحو 14.65 مليون رضيع في أنحاء البلاد، بانخفاض 580 ألفا عن العام الأسبق، مواصلا الانخفاض للعام الثالث على التوالي.

ومنذ 2016، بدأت الصين في السماح للأزواج بإنجاب طفلين، لاغية سياسة "الطفل الواحد" المطبقة منذ عقود، لأجل مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن شيخوخة السكان.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا