السلطات المكسيكية تدعو المهاجرين للالتزام بالنظام والاحترام

جهينة نيوز:

طلبت السلطات ​المكسيكية ​من مئات ​المهاجرين الذين يُحاولون بأيّ طريقة أن يعبروا الحدود الجنوبيّة للمكسيك من أجل الوصول إلى الولايات المتّحدة، أن يُظهروا التزامًا بـ"النظام والاحترام"، مؤكّدةً وجود فرص عمل في الأراضي المكسيكيّة لِمن يتّبع الإجراءات القانونيّة.

وكانت قافلة تضمّ زهاء 1500 مهاجر يتحدّرون من ​أمريكا الوسطى، خصوصًا من​ هندوراس و​السلفادور​، قد حاولت في وقت سابق من اليوم نفسه الدّخول إلى المكسيك في شكل غير شرعي، لكنّ قوّات الحرس الوطني المنتشرة على الحدود مع ​غواتيمالا ​ منعتهم من ذلك.

واشتبكت مجموعة من المهاجرين، لفترة وجيزة، مع ​الجيش​ قرب جسر رودولفو روبليس الدولي الذي يربط المكسيك وغواتيمالا.