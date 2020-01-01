بومبيو يؤكد التزام بلاده بوقف التصعيد في العراق

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إلتزام بلاده بوقف التصعيد في العراق على خلفية المواجهة العسكرية مع إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بومبيو والرئيس العراقي برهم صالح، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر"تويتر".

وكتب بومبيو قائلا: "تحدثت أنا والرئيس العراقي صالح مرة أخرى اليوم عن الدور الهام والدائم للتحالف الدولي في المعركة ضد تنظيم داعش".

وتابع وزير الخارجية بالأمريكي: "التزامنا بوقف التصعيد يظل ثابتا".

واغتالت واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني الجاري.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.