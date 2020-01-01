نتنياهو متهكما: سنطور مؤسساتنا بأموال المصريين

جهينة نيوز:

تباهى رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، بعملية ضخ كيانه للغاز الفلسطيني المسروق إلى الأراضي المصرية، متهكما بالقول سنطور مؤسساتنا بأموال المصريين.

ونقلت وسائل اعلام العدو عن نتنياهو قوله في تصريح له إن كيانه سيحصل على مئات المليارات جراء ضخ الغاز، مؤكدا أن حكومته ستطور مؤسسات "إسرائيل"، من عائدات تصدير الغاز للمصريين. مردفا بأن "إسرائيل" أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة، وأنها بدأت فعلياً بتصدير الغاز إلى مصر.

وكان ما يسمى وزير طاقة كيان العدو الصهيوني يوڤال شطاينتس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أعلنا الأربعاء الماضي بدء ضخ كيان العدو الإسرائيلي للغاز الطبيعي إلى مصر.

يذكر أنه وبموجب اتفاقيات مبرمة العامين الماضيين، ستصدر تل أبيب 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، في حين وصفه مسؤولو العدو الإسرائيلي بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين ما يسمى معاهدة السلام عام 1979 كما يوجد خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وكيان العدو الإسرائيلي المحتل.

وأثارت صفقة الغاز التي ابرمها النظام المصري مع كيان العدو الاسرائيلي جدلا في مصر التي كانت تصدر الغاز للعدو الإسرائيلي حتى سنوات قليلة مضت.

المصدر: وكالات