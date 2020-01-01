خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات جوية على صنعاء

جهينة نيوز:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، فيما شن طيران العدوان الحربي غارات إجرامية لطيران العدوان الامريكي السعودي على محافظة صنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني بالحديدة أن قوى العدوان أطلقت 34 قذيفة مدفعية على شرق مديرية حيس، و 10 قذائف مدفعية على قرية الشجن في مديرية الدريهمي المحاصرة.

وأضاف المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا منازل المواطنين شمال غرب مدينة الدريهمي بالأعيرة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن إحتراق منزل مواطن وتضرر أخرى، في ظل تحليق مكثف لطيران العدوان التجسسي في أجواء منطقة المنظر جنوب مدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت شارع الخمسين ومدينة الشعب بـ 8 قذائف مدفعية، واستهدفت بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مدينة حيس و كيلو 16.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم غارتين على مديرية نهم؛ بحسب المصدر.

واستنكر المصدر إستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في إستهداف المواطنين وممتلكاتهم في ظل صمت دولي مخجل ومعيب .. مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تحمل مسؤولية ما يرتكبه العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني.

المصدر: موقع انصار الله