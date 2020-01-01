أوكرانية باعت عذريتها في مزاد علني بـ 1.2 مليون دولار

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن مواطنة أوكرانية في عامها الـ19 و التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة ، أنها باعت عذريتها مقابل 1.2 مليون يورو ، في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية.

وبعد أن أكد طبيب مختص عذرية الفتاة، انطلقت المزايدات من مبلغ 100 ألف يورو فقط، لكن خلال المزايدة تجاوز المبلغ 1.2 مليون يورو.

و رسى المزاد على رجل أعمال ألماني يبلغ من العمر 58 عاما من ميونخ، وصاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية ، بعد أن تمكن من تخطي عرض من محام من نيويورك، كان مستعدا لدفع مليون يورو، ومن مطرب من طوكيو قدم 800 ألف يورو ، و ستجري "عملية التسليم والاستلام" بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا .

و أعرب الألماني الفائزعن رغبته في الزواج من الفتاة ودفع مصروف شهري لها قدره 10 آلاف يورو .

المصدر ديلي ميل"