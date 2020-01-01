شرطي مرور امريكي يطلب رخصة القيادة عبر كسر نافذة السيارة و سحب السائق من النافذة -فيديو

جهينة نيوز

تداول ناشطون مشهد لشرطي مرور امريكي اوقف سيارة ثم طلب رخصة القيادة ليعترض السائق طالباً من الشرطي توضيح سبب توقيف سيارته و بعد حديث و مشادة قام الشرطي بكسر نافذة السيارة و محاولة سحب السائق من النافذة ليتم اخراجه لاحقاً و ينهال عليه هو و زملائه بالضرب.

و يذكر ان المشاهد نشرتها صحيفة الديلي ميل التي ذكرت أن شرطي المرور ذهب إلى السائق وبدأ الحديث بكل احترام وطلب منه إشهار رخصة القيادة الخاصة به، فرفض السائق لأنه مستغرب ما حدث وقال للشرطي "أريد أن تخبرني ماذا يحدث".

الشرطي أبلغه "سأخبرك بكل سرور بعد أن أرى رخصة السير"، مؤكداً على أن أمامه حلين إما إشهار الرخصة أو السجن.