أبراج الأحد 19 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص

مولود ١٩/ ١: شخص معبر وودي، حضور قوي ونبيل وعنده تملك، نظرته ايجابية للحياة وحياة الاخرين، يرى دائما افضل مافي الناس، يتصف بالذكاء، حيوية غير محدودة، ذو سلزك هادئ، يأسر الاخرين نشيط وفعال، مولود ١٩/ ١: شخص معبر وودي، حضور قوي ونبيل وعنده تملك، نظرته ايجابية للحياة وحياة الاخرين، يرى دائما افضل مافي الناس، يتصف بالذكاء، حيوية غير محدودة، ذو سلزك هادئ، يأسر الاخرين نشيط وفعال

الحمل: لليوم الثاني نهارك يحمل لك بعض القضايا، نحمل اوراق أو قانون حتى تزيل بعض الهموم، تتجاوز أي اعتبار سلبي، الاتصالات البعيدة والسفر يكون مناسبا لك، لا تنسى ان حذرا على الطرقات، نهارك للحركة

الثور: أمور مالية مشتركة، تعود بعض المواقف والذكريات القديمة، كن ديبلوماسي بتعاملك مع المحيط، خذ جميع امورك بمرونة واترك الامور دون اشعال حرب، انتبه لصحتك وخفف نفقات، مرافقة مريض او قصة استشفائية، او فواتير واستحقاقات

الجوزاء: لا يخلو من انزعاج او مضايقة نهارك، خذ الامور بدون نوايا سيئة اضبط انفعالاتك مع الشركاء، لا ترتكب اخطاء غير مقصودة، مفتاح الحل بيدك لان المريخ بالقوس يسبب لك الاشكالات

السرطان: نهارك متطلب وضاغط، تلبي حاجات للاخرين، انت قدها، انه الاعمال المهمة وبكر لاعمالك ولا تتساهل، لا تبالغ بالجهد الجسماني

الاسد: نهار تدافع عن نفسك تشارك بمناسبات تكرس وقت للقاءات وسهرات السعيدة تحيط نفسك بمحبين وتعبر عن مافي داخلك، اجواء رومنسية نادرة تعيد البهجة نسبيا الى قلبك، للبعض اخبار سعيدة، تبتسم الدنيا لك، خفف حساسية

العذراء: تظهر مسؤولية شخصية قلق تجاه عائلتك، لا تتأفف ولا تمارس سلطتك، الليونة تخدمك اكثر، تبالغ في حماية نفسك تعيد الانسجام لنفسك والعائلة محيطة تصرفاتك الخاطئة وحدها وراء حالتك تسلح بالصبر، ان الله مع الصابرين

الميزان: فرص مالية اجواء جميلة خليك حريص على مظهرك وأسلوبك تقوم بعملية تجديد وتتمكن من مفاوضة بطريقة ايجابية بامكانك تتواصل وتقوم بزيارات، موعد مهم لا تتردد باستجابة اي دعوة مقابلاتك ناجحة انتبه على محيطك من جيران واخوة، يوم للحركة والسفريات القصيرة

العقرب: تهتم بامورك المالية فترة ايجابية، خذ وقتك قبل الموافقة على اي شيء، ركز على تفاصيل انتبه على مصروفك قدر الامكان انفراج مهني ومالي تسلح بالابتسامة والكلمة الناعمة انت في نقطة وسط تقترب من نجاح اكثر وانتبه الى مصروفك

القوس: تغمرك السعادة لقاءات جديدة تملك نار الأحلام و رغبة التغيير على صعيد شخصي، إلغاء صفحة اهمال تسعى لوضع برنامج وترتيب أحداث مهنية تغيرات لصالحك لا تتردد تجد حل فوري لكل امورك انتبه على صحتك تبرع

الجدي: تحتاج الى دقة الحسابات ركز على الامور وساعد نفسك تفهم مواقف الاخرين بشكل افضل خيبة امل دخول عنصر من ماضي يعاتبك ، خذ نفس طويل وراء كواليس، انتبه لظهورك اليوم، القمر ببرج القوس

الدلو: يوم مفرح تشعر بالانطلاق والانفتاح نحو أماكن متعددة الاصدقاء إلى جانبك دورك مهم وسلطتك قوية تتغلب على العقبات، لا تخرج عن المواضيع، تحقق امالك بمساعدة الاصدقاء

الحوت: يوم ضاغط نظم وقتك يوم غير مناسب لابداعاتك متاعب تعامل مع زملاء العمل غرباء لا تدع الشك يدخل طيبتك علاقاتك بمحيطك، تحل المشاكل، اعلى درجات الاسترسال والفوضى بنفس الوقت، اثبت جدارتك وسمعتك

الحمل: لليوم الثاني نهارك يحمل لك بعض القضايا، نحمل اوراق أو قانون حتى تزيل بعض الهموم، تتجاوز أي اعتبار سلبي، الاتصالات البعيدة والسفر يكون مناسبا لك، لا تنسى ان حذرا على الطرقات، نهارك للحركة

الثور: أمور مالية مشتركة، تعود بعض المواقف والذكريات القديمة، كن ديبلوماسي بتعاملك مع المحيط، خذ جميع امورك بمرونة واترك الامور دون اشعال حرب، انتبه لصحتك وخفف نفقات، مرافقة مريض او قصة استشفائية، او فواتير واستحقاقات

الجوزاء: لا يخلو من انزعاج او مضايقة نهارك، خذ الامور بدون نوايا سيئة اضبط انفعالاتك مع الشركاء، لا ترتكب اخطاء غير مقصودة، مفتاح الحل بيدك لان المريخ بالقوس يسبب لك الاشكالات

السرطان: نهارك متطلب وضاغط، تلبي حاجات للاخرين، انت قدها، انه الاعمال المهمة وبكر لاعمالك ولا تتساهل، لا تبالغ بالجهد الجسماني

الاسد: نهار تدافع عن نفسك تشارك بمناسبات تكرس وقت للقاءات وسهرات السعيدة تحيط نفسك بمحبين وتعبر عن مافي داخلك، اجواء رومنسية نادرة تعيد البهجة نسبيا الى قلبك، للبعض اخبار سعيدة، تبتسم الدنيا لك، خفف حساسية

العذراء: تظهر مسؤولية شخصية قلق تجاه عائلتك، لا تتأفف ولا تمارس سلطتك، الليونة تخدمك اكثر، تبالغ في حماية نفسك تعيد الانسجام لنفسك والعائلة محيطة تصرفاتك الخاطئة وحدها وراء حالتك تسلح بالصبر، ان الله مع الصابرين

الميزان: فرص مالية اجواء جميلة خليك حريص على مظهرك وأسلوبك تقوم بعملية تجديد وتتمكن من مفاوضة بطريقة ايجابية بامكانك تتواصل وتقوم بزيارات، موعد مهم لا تتردد باستجابة اي دعوة مقابلاتك ناجحة انتبه على محيطك من جيران واخوة، يوم للحركة والسفريات القصيرة

العقرب: تهتم بامورك المالية فترة ايجابية، خذ وقتك قبل الموافقة على اي شيء، ركز على تفاصيل انتبه على مصروفك قدر الامكان انفراج مهني ومالي تسلح بالابتسامة والكلمة الناعمة انت في نقطة وسط تقترب من نجاح اكثر وانتبه الى مصروفك

القوس: تغمرك السعادة لقاءات جديدة تملك نار الأحلام و رغبة التغيير على صعيد شخصي، إلغاء صفحة اهمال تسعى لوضع برنامج وترتيب أحداث مهنية تغيرات لصالحك لا تتردد تجد حل فوري لكل امورك انتبه على صحتك تبرع

الجدي: تحتاج الى دقة الحسابات ركز على الامور وساعد نفسك تفهم مواقف الاخرين بشكل افضل خيبة امل دخول عنصر من ماضي يعاتبك ، خذ نفس طويل وراء كواليس، انتبه لظهورك اليوم، القمر ببرج القوس

الدلو: يوم مفرح تشعر بالانطلاق والانفتاح نحو أماكن متعددة الاصدقاء إلى جانبك دورك مهم وسلطتك قوية تتغلب على العقبات، لا تخرج عن المواضيع، تحقق امالك بمساعدة الاصدقاء

الحوت: يوم ضاغط نظم وقتك يوم غير مناسب لابداعاتك متاعب تعامل مع زملاء العمل غرباء لا تدع الشك يدخل طيبتك علاقاتك بمحيطك، تحل المشاكل، اعلى درجات الاسترسال والفوضى بنفس الوقت، اثبت جدارتك وسمعتك