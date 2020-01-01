رسمياً.. حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية

جهينة نيوز:

قال قصر بكنغهام الملكي البريطاني، اليوم السبت، إن الأمير هاري وزوجته ميغان لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية ولن يستخدما لقب “السمو الملكي”.

وأضاف القصر أن هاري وميغان لن يتلقيا من الآن فصاعدا أي أموال عامة وسيردان النقود التي أنفقت على تجديد مقر سكنهما.

وأوضح القصر أن الزوجان سيدفعان ما يقرب من 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها في تجديد كوخهما بالقرب من قلعة وندسور، لافتاً إلى أن التأثيرات الجديدة على الأمير هاري وميغان سيتم بدء العمل بها من خريف 2020.

وقالت الملكة إليزابيث في بيان “سيظل هاري وميغان و(ابنهما) آرتشي أفرادا يحظون بكثير من الحب في أسرتي”، معربة عن سعادتها من توصلها من حفيدها الأمير هاري وزوجته إلى طريق بنّاء وداعم إلى الأمام.

وأضافت الملكلة أنها فخورة للغاية من كيف أن ميغان ماركل أصبحت عضوا في العائلة المالكة خلال فترة وجيزة للغاية، معترفة بالتحديات التي واجهت حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال العامين الماضيين، والتركيز الشديد على حياتهما، وقالت إنها تدعم رغبتهما في الحصول على المزيد من الاستقلالية