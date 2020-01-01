تونس تعتذر عن المشاركة في “مؤتمر برلين حول ليبيا”

جهينة نيوز:

أعلنت تونس السبت انها لن تشارك في مؤتمر برلين المخصص للأزمة الليبية الذي ينعقد الأحد. معللة قرارها “بتأخر” توجيه الدعوة اليها.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها “بالنظر الى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر واعتبارا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح إلى جانب كل الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية فإنه يتعذر عليها المشاركة في هذا المؤتمر”.

ولفت البيان الى ان “تونس تعبر عن شكرها للدعوة التي تم توجيهها الجمعة الى الرئيس قيس سعيد من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية