الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو الأمن لحماية المتظاهرين

جهينة نيوز:

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين، ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن.

و جاء في تغريدة لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر "الرئيس عون طلب من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الامنية المعنية المحافظة على امن المتظاهرين السلميين ومنع اعمال الشغب وتأمين سلامة الاملاك العامة والخاصة وفرض الامن في الوسط التجاري".

و كان الصليب الاحمر ذكر انه تم نقل 30 إصابة من مواجهات وسط بيروت وإسعاف 45 اصابة في المكان.

و شهدت بيروت موجة احتجاجات بالقرب من البرلمان اللبناني ادت الى اشتباكات بين الامن و المحتجين اثر محاولة محتجين اقتحام البرلمان اللبناني.

المصدر: جهينة نيوز - وكالات